Tennis, Sinner: niente Antalya. Anticiperà la partenza per l'Australia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cambio di programma per Jannik Sinner. Il 19enne altoatesino, numero 37 del mondo, non debutterà nel 2021 nel torneo di Antalya, in Turchia, previsto in calendario dal 7 al 13 gennaio (al quale non ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cambio di programma per Jannik. Il 19enne altoatesino, numero 37 del mondo, non debutterà nel 2021 nel torneo di, in Turchia, previsto in calendario dal 7 al 13 gennaio (al quale non ...

Advertising

massimo_medugno : RT @AdrianoPanatta: Tennis, Adriano Panatta: 'Sinner potrà entrare tra i top10 l'anno prossimo. Dovrebbe twittare più in italiano' https://… - Arik27Giovanni : RT @AdrianoPanatta: Tennis, Adriano Panatta: 'Sinner potrà entrare tra i top10 l'anno prossimo. Dovrebbe twittare più in italiano' https://… - ef_giangreco : RT @AdrianoPanatta: Tennis, Adriano Panatta: 'Sinner potrà entrare tra i top10 l'anno prossimo. Dovrebbe twittare più in italiano' https://… - salidaparallela : RT @AdrianoPanatta: Tennis, Adriano Panatta: 'Sinner potrà entrare tra i top10 l'anno prossimo. Dovrebbe twittare più in italiano' https://… - apicella57 : RT @AdrianoPanatta: Tennis, Adriano Panatta: 'Sinner potrà entrare tra i top10 l'anno prossimo. Dovrebbe twittare più in italiano' https://… -