Tennis: Andrea Arnaboldi entra nel tabellone principale dell’ATP di Antalya (Di lunedì 4 gennaio 2021) La pioggia di cancellazioni dall’ATP 250 di Antalya, con le clausole legate alla pandemia di Covid-19 che costituiscono elemento importante di buona parte di esse, ha un effetto positivo per un veterano del gruppo italiano. Andrea Arnaboldi, infatti, entra in tabellone principale nel torneo turco che, assieme a Delray Beach, apre la stagione. L’ultima delle numerosissime defezioni è quella del russo Evgeniy Karlovskiy, che si trovava, come Arnaboldi, tra gli alternates e che ha deciso di non andare a giocare in terra turca. La moria di coloro che si presenteranno ad Antalya è tale, peraltro, che nelle qualificazioni (dove sono entrati gli altri due Andrea, Pellegrino e Vavassori), si sia scesi fino a Petros Tsitsipas, ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) La pioggia di cancellazioni dall’ATP 250 di, con le clausole legate alla pandemia di Covid-19 che costituiscono elemento importante di buona parte di esse, ha un effetto positivo per un veterano del gruppo italiano., infatti,innel torneo turco che, assieme a Delray Beach, apre la stagione. L’ultima delle numerosissime defezioni è quella del russo Evgeniy Karlovskiy, che si trovava, come, tra gli alternates e che ha deciso di non andare a giocare in terra turca. La moria di coloro che si presenteranno adè tale, peraltro, che nelle qualificazioni (dove sonoti gli altri due, Pellegrino e Vavassori), si sia scesi fino a Petros Tsitsipas, ...

Il Lemon Bowl 2021 entra nel vivo nella sede principale del New Penta 2000 e sui campi del Centro Sportivo Eschilo2. Trentadue i match disputati nelle varie categorie maschili e femminile con Andrea D ...

Tennis: Andrea Arnaboldi entra nel tabellone principale dell’ATP di Antalya

La pioggia di cancellazioni dall'ATP 250 di Antalya, con le clausole legate alla pandemia di Covid-19 che costituiscono elemento importante di buona parte di esse, ha un effetto positivo per un vetera ...

