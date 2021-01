“Tendoni in piazza aperti giorno e notte. Così funzionano le vaccinazioni in Israele”. Il video girato da alcuni italiani nel centro di Tel Aviv (Di lunedì 4 gennaio 2021) In Israele è in corso una campagna di vaccinazioni da record, con un decimo della popolazione che ha già ricevuto la prima dose dell’antidoto. A due settimane dall’inizio della campagna di immunizzazione, Israele sta vaccinando 150mila persone al giorno, per un totale di un milione di prime dosi inoculate su una popolazione di 9 milioni, la percentuale più alta di tutto il mondo. I gestori della Facebook Israele360, alcuni italiani che da anni vivono a Tel Aviv, hanno pubblicato una diretta girata nel nuovo centro vaccino in piazza Rabin video di Israele360 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Inè in corso una campagna dida record, con un decimo della popolazione che ha già ricevuto la prima dose dell’antidoto. A due settimane dall’inizio della campagna di immunizzazione,sta vaccinando 150mila persone al, per un totale di un milione di prime dosi inoculate su una popolazione di 9 milioni, la percentuale più alta di tutto il mondo. I gestori della Facebook360,che da anni vivono a Tel, hanno pubblicato una diretta girata nel nuovovaccino inRabindi360 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

