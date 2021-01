Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | Bela chiede a Lucy di sposarlo! E lei…

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 4 gennaio 2021) C’è chi si sposa per amore, chi per interesse… e chi per entrambe le cose! Appartiene all’ultimo casoMoser (Franz-Xaver Zeller), che nelle prossime puntatedideciderà di fare il grande passo conEhrlinger (Jennifer Siemann), non solo spinto dai suoi (reali) sentimenti per lei ma soprattutto dalla paura di perderla… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!puntatericatta Paule Paul,© ARD/Christof ArnoldChe tra Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) eEhrlinger non fosse mai davvero ...