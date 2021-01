Tarocco Casalino sia generoso | se ne vada Impensabile | chi apre il fuoco contro il portovoce

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Altri schiaffoni, metaforici sia chiaro, incassati da Rocco, il portavoce del premier, Giuseppe Conte, il cui futuro politico appare sempre più nebuloso. Ad attaccarlo è Aldo Grasso, il critico tv del Corriere della Sera, che in questo caso dice però la sua in una rubrica su Oggi. "C'è un personaggio da cui nel 2021 mi aspetto qualcosa di positivo. Si chiama Rocco, detto anche: esercita inopinatamente la carica di portavoce del primo ministro Giuseppe Conte. Mi aspetto da lui un atto di generosità: andarsene da Palazzo Chigi e tornare in tv", picchia durissimo Aldo Grasso. Insomma: dinon ne può più davvero nessuno.