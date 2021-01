Tanya Roberts | ex Bond girl e attrice di Charlie' s Angels morta a 65 anni

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 4 gennaio 2021), interprete delle popolari serie tv That 70's Show e'se di 007 - Bersaglio mobile, èall'improvviso il 3 gennaio 2021 a 65, comparsa nelle serie That 70's Show e's, e in 007 - Bersaglio mobile nei pdellaStacey Sutton, èa Los Angeles il 3 gennaio 2021 a 65. Da quanto riportato da TMZ,ha avuto un malore nella sua casa di Los Angeles dopo essere rientrata da una passeggiata col cane la Vigilia di Natale. Ricoverata e messa in ventilazione assistita, non si è più ripresa....