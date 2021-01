Tanya Roberts è viva | nonostante il suo agente avesse comunicato la sua morte

(Di martedì 5 gennaio 2021) La notizia delladiè stata smentita dall'dell'attrice svelando che il marito era convintoperso la vita.è ancora: la notizia della suaè stata ora smentita dal portavoce dell'ex Bond Girl che ha dovuto ammettere il proprio errore, pur sostenendo che il marito fosse davvero convinto che l'attrice fosse morta. Il sito TMZ ha ora confermato che Lance, che è sposato con la star del piccolo e grande schermo, è stato informato dai medici dell'ospedale in cui è ricoverata che non c'è stato alcun decesso. Mike Pingel, che si occupa dei rapporti con la stampa dell'interprete di show come Charlie's Angels e Bond Girl in007, bersaglio mobile, ha ammesso l'errore …

Tanya Roberts, pseudonimo di Victoria Leigh Blum, era nata a New York il 15 ottobre 1955. Era stata Julie Rogers nella quinta e ultima stagione della serie e ha recitato accanto a Roger Moore in 007 - ...Tanya Roberts è ancora viva: la notizia della sua morte è stata ora smentita dal portavoce dell’ex “Sheena” Mike Pingel come riporta Variety. L’ex Bond Girl e Charlie’s Angel era stata data per morta ...