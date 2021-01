Tanya Roberts | è morta l’ex Bond Girl e nota Charlie’s Angels

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 gennaio 2021) E’il 3 Gennaio, l’attrice statunitenseal pubblico per aver recitato comeed essere stata lanel film 007. Secondo quanto riferisce la stampa britannica e america è svenuta dopo aver fatto una passeggiata con i suoi cani la vigilia di Natale. Successivamente è stata portata in ospedale ed è stata attaccata ad un ventilatore, ma le sue condizioni non sono migliorate. Ne ha dato la tragica notizia l’Hollywood Report. Si esclude che la sua morte sia correlata al Covid-19 La carriera di, il cui vero nome era Victoria Leigh Blum nasce il 15 Ottobre del 1955 a New York ha esordito come modella e anche nelle pubblicità’ ...