Tanya Roberts | addio all’ex Charlie’s Angel e Bond Girl È svenuta mentre era con i suoi cani | poi il drammatico epilogo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Julie Rogers nella quinta stagione dis.con Roger Moore in 007 – Bersaglio mobile (1995). E ancora, Sheena, regina della giungla. In molti la ricordano in queste interpretazioni,che è morta a 65 anni. Tutto è accaduto molto velocemente: l’attrice, scrive l’Hollywood Reporter, stava portando a spasso iquando è improvvisamente. Era la vigilia di Natale.è stata portata al Cedar-Sinar Hospital di Loses dove è morta il 3: le cause del decesso restano ignote. Modella prima, attrice poi,(o chi per lei) aveva postato su Instagram proprio domenica con una foto del “suo” 007. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.