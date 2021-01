Supercoppa Italia femminile: ecco le probabili formazioni (Di lunedì 4 gennaio 2021) Supercoppa Italia femminile: mercoledì 6 gennaio, le semifinali del torneo. Juventus-Roma alle 12, Fiorentina-Milan alle 18 Mancano solo due giorni alla Final Four (nuovo format esclusivamente per questa annata) di Supercoppa Italia femminile: presso lo stadio Gastaldi di Chiavari, alle ore 12 la Juventus sfida la Roma di Betty Bavagnoli. Sul tardo pomeriggio sarà la volta di Fiorentina e Milan. LE probabili formazioni DI JUVENTUS-ROMA In casa bianconera tengono banco i rinnovi di Bonansea e Rosucci (quest’ultima ipotesi Inter attualmente non concreta): operazioni attualmente ancora in standby. Rita Guarino recupera Pedersen dopo aver contratto il coronavirus e la coppia difensiva Gama-Salvai, ora in piena forma fisica. Ballottaggio Bonansea-Hurtig per ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021): mercoledì 6 gennaio, le semifinali del torneo. Juventus-Roma alle 12, Fiorentina-Milan alle 18 Mancano solo due giorni alla Final Four (nuovo format esclusivamente per questa annata) di: presso lo stadio Gastaldi di Chiavari, alle ore 12 la Juventus sfida la Roma di Betty Bavagnoli. Sul tardo pomeriggio sarà la volta di Fiorentina e Milan. LEDI JUVENTUS-ROMA In casa bianconera tengono banco i rinnovi di Bonansea e Rosucci (quest’ultima ipotesi Inter attualmente non concreta): operazioni attualmente ancora in standby. Rita Guarino recupera Pedersen dopo aver contratto il coronavirus e la coppia difensiva Gama-Salvai, ora in piena forma fisica. Ballottaggio Bonansea-Hurtig per ...

