Superbonus 110%: cosa cambia (legge Bilancio 2021) (Di lunedì 4 gennaio 2021) di Domenico Armillei. Il 30 dicembre il Senato ha approvato la legge di Bilancio 2021, che contiene, nel testo, la proroga del Superbonus 110% a tutto il 2022. Si tratta di una estensione sei mesi più sei, per consentire il completamento dei lavori già iniziati. Se gli interventi coperti da incentivo sono arrivati al 60% entro il 30 giugno 2022, si potrà usufruire dello sconto fiscale per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Inoltre è prevista che la spesa sostenuta nell'arco del 2022 sia recuperata più velocemente, in quattro rate annuali anziché in cinque. La Platea del Superbonus 110% si amplia, lavorazioni ammesse: coibentazioni di tetti con sottotetto non riscaldato; possono accedere edifici privi di APE, attestato di prestazione ...

