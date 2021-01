Suits 9 su Netflix dal 6 gennaio, addio alla serie col ritorno di Mike Ross ma senza Rachel (Meghan Markle) (Di lunedì 4 gennaio 2021) Con l’arrivo di Suits 9 su Netflix anche nel catalogo italiano, si consuma l’addio definitivo ad uno dei legal drama più amati di sempre. Già in onda su Premium Stories all’inizio del 2020, ora l’ultima stagione della serie sbarca sulla piattaforma streaming Netflix, disponibile con tutti i 10 episodi dal 6 gennaio 2021. Per il gran finale, nel cast di Suits 9 su Netflix appare nuovamente Patrick J. Adams, che ha interpretato Mike Ross nelle prime sette stagioni, ma stavolta solo per un cameo da guest star. Nessun ritorno, invece, per Meghan Markle nei panni di Rachel Zane insieme al marito Mike: l’ormai Duchessa di Sussex aveva ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Con l’arrivo di9 suanche nel catalogo italiano, si consuma l’definitivo ad uno dei legal drama più amati di sempre. Già in onda su Premium Stories all’inizio del 2020, ora l’ultima stagione dellasbarca sulla piattaforma streaming, disponibile con tutti i 10 episodi dal 62021. Per il gran finale, nel cast di9 suappare nuovamente Patrick J. Adams, che ha interpretatonelle prime sette stagioni, ma stavolta solo per un cameo da guest star. Nessun, invece, pernei panni diZane insieme al marito: l’ormai Duchessa di Sussex aveva ...

voinschmidt : Ho finito di vedere Suits e non so proprio come progettare le mie serata finché non mettono l’ultima stagione su Netflix - martaiala : Dato che ormai ho guardato TUTTE le serie tv esistenti ho optato per una maratona #Suits nonostante l'antipatia per… - stefanosci : Le scene tra Mike e Rachel sono pesanti e piagnucolose, ecco perché le salto sempre. #suits #netflix - circebasileia : LA NONA STAGIONE DI SUITS ARRIVERÀ MERCOLEDÌ FINALMENTE NETFLIX, DAI CAZZOOOOOO HARVEY E DONNA MI MANCANO UN SACCOOO - dRuNkofzee : io e mia madre abbiamo praticamente visto 7 stagioni di suits in meno di un mese non scherzo quando dico che Netflix a noi fa male -

Ultime Notizie dalla rete : Suits Netflix Arriva SUITS 9 su Netflix, disponibile dal 6 gennaio 2021 TVSerial.it Netflix novità gennaio 2021: film, serie TV e originals

Le novità da vedere su Netflix a gennaio 2021 tra film, serie TV e originals: la selezione su cosa guardare questo mese sul servizio di streaming.

Netflix: le novità in arrivo a gennaio 2021

Netflix: le serie tv in arrivo a gennaio 2021. Il 1° gennaio 2021 arriva in streaming la seconda stagione della serie Netflix Original Monarca. Eccone alcune:. Suits (Stagione 9) – 6 gennaio 2021. Bro ...

Le novità da vedere su Netflix a gennaio 2021 tra film, serie TV e originals: la selezione su cosa guardare questo mese sul servizio di streaming.Netflix: le serie tv in arrivo a gennaio 2021. Il 1° gennaio 2021 arriva in streaming la seconda stagione della serie Netflix Original Monarca. Eccone alcune:. Suits (Stagione 9) – 6 gennaio 2021. Bro ...