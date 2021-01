Strage Viareggio: iniziativa familiari vittime in stazione (Di lunedì 4 gennaio 2021) Viareggio (LUCCA), 04 GEN - Presidio dei familiari delle vittime della Strage di Viareggio (Lucca) nella stazione cittadina in vista della sentenza della Cassazione prevista l'8 gennaio. Parenti e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 4 gennaio 2021)(LUCCA), 04 GEN - Presidio deidelledelladi(Lucca) nellacittadina in vista della sentenza della Cassazione prevista l'8 gennaio. Parenti e ...

(ANSA) – VIAREGGIO (LUCCA), 04 GEN – Presidio dei familiari delle vittime della strage di Viareggio (Lucca) nella stazione cittadina in vista della sentenza della Cassazione prevista l’8 gennaio. Pare ...

I familiari delle 32 vittime hanno organizzato un presidio in vista della sentenza di Cassazione prevista per l'8 gennaio. Gli organizzatori: "Non scendiamo sui binari". Volantinaggio sulle pensiline ...

