Storie italiane | il dramma in diretta Tv per la scomparsa della figlia

Susanna Vianello è morta ad aprile 2020. La figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich si è spenta a 49 anni a seguito di un tumore che l'ha portata via in pochissimo tempo. Nel corso della puntata di Storie italiane, trasmessa lunedì 4 gennaio, Eleonora Daniele ha ospitato Edoardo Vianello. Per la prima volta, l'artista ha parlato del dolore della morte della figlia Susanna. Edoardo Vianello ricorda la figlia Susanna Non è facile per Edoardo Vianello, fare i conti con la morte della figlia Susanna. Avevano un bellissimo rapporto e con la scusa di assistere insieme alle partite della Roma, facevano in modo di ritagliarsi ogni settimana del tempo per pranzare insieme. L'artista è ancora incredulo al ...

