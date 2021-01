Storie Italiane | Edoardo Vianello ricorda la figlia Susanna | “La sento sempre con me”

Leggi su dilei

(Di lunedì 4 gennaio 2021)è tornato a parlare della scomparsa della, mancata lo scorso aprile a Roma a causa di un male incurabile. Lo ha fatto mentre era in collegamento con la trasmissione condotta da Eleonora Daniele. Durante il collegamento la presentatrice prima ha mostrato una serie di immagini e di clip di quando in trasmissione era stata ospite la mamma di, l’interprete Wilma Goich che aveva parlato del “vuoto pazzesco, difficile riempire”. La presentatrice hato ache gli sono tutti vicini per la sua enorme perdita. “Inaspettato – ha detto il cantante – perché non c’erano stati segnali. Potesse arrivare una catastrofe sulla mia vita così pesante non me ...