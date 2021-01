Storie Italiane, Edoardo Vianello in lacrime: lo struggente racconto sulla scomparsa di sua figlia (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Una catastrofe, aspetto sempre la sua telefonata. Ci vedevamo due volte a settimana per guardare la Roma insieme. La sua morte è coincisa con la pandemia (la notte tra il 6 e il 7 aprile, ndr), per questo faccio finta che sia colpa della pandemia. È l’unico modo per sopravvivere”. Un ricordo doloroso. E le lacrime hanno rigato il viso del cantautore ospite stamani di Eleonora Daniele. Tra i primi a dedicarle parole di cordoglio, quel 7 aprile, c’era stato anche i l suo caro amico Fiorello, che aveva pubblicato su Twitter quattro foto che li ritraevano insieme e questa didascalia: “La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo. Non ti dimenticherò mai”. Anche Salvo Sottile, commosso, aveva scritto sui suoi canali social: “Ci mancherà tantissimo, donna dolce e generosa”. E Tommaso Labate “Sono senza parole, Andrea. Ti abbraccio forte”. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Una catastrofe, aspetto sempre la sua telefonata. Ci vedevamo due volte a settimana per guardare la Roma insieme. La sua morte è coincisa con la pandemia (la notte tra il 6 e il 7 aprile, ndr), per questo faccio finta che sia colpa della pandemia. È l’unico modo per sopravvivere”. Un ricordo doloroso. E lehanno rigato il viso del cantautore ospite stamani di Eleonora Daniele. Tra i primi a dedicarle parole di cordoglio, quel 7 aprile, c’era stato anche i l suo caro amico Fiorello, che aveva pubblicato su Twitter quattro foto che li ritraevano insieme e questa didascalia: “La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo. Non ti dimenticherò mai”. Anche Salvo Sottile, commosso, aveva scritto sui suoi canali social: “Ci mancherà tantissimo, donna dolce e generosa”. E Tommaso Labate “Sono senza parole, Andrea. Ti abbraccio forte”. Leggi anche ...

Advertising

pompeii_sites : #Pompei. Questa mattina alle 11:30 in diretta su @storie_italiane su @RaiUno il Direttore @MassimoOsanna racconterà… - TweetNotizie : Edoardo Vianello in lacrime a Storie Italiane: «Mia figlia Susanna è morta all'improvviso. È una catastrofe» - eliseo03160720 : Il successo nonostante! Intervista Trombetta libro - CRI_Abruzzo : RT @crocerossa: ??'L'impegno dei nostri Volontari in favore di ogni vulnerabilità, le gravi conseguenze socio-economiche del #Covid19. A @st… - SmorfiaDigitale : Storie Italiane, Edoardo Vianello e la drammatica confessione sulla figlia morta... -