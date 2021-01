Stellantis, via libera dagli azionisti di FCA e PSA. Le sfide del nuovo colosso dell’auto (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Il momento è storico, insieme siamo più forti e pronti a investire. Prevediamo che Stellantis possa diventare il terzo costruttore mondiale in termini di fatturato”. Non senza una certa emozione, il futuro amministratore delegato del sodalizio italo-americano-francese Carlos Tavares ha accolto il voto pressoché unanime (99,8%) degli azionisti Psa alla fusione con Fca, arrivato in mattinata. Gli ha fatto eco qualche ora dopo John Elkann sul fronte Fca, i cui azionisti si sono anch’essi espressi per il si al matrimonio con i francesi con 1.278.573.554 voti positivi (99,15%): “Vogliamo avere un ruolo di primo piano nel prossimo decennio, che ridefinirà la mobilità. La fusione con Groupe Psa è un ulteriore coraggioso passo avanti nel nostro viaggio, Stellantis rappresenta l’unione di due partner che condividono la stessa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Il momento è storico, insieme siamo più forti e pronti a investire. Prevediamo chepossa diventare il terzo costruttore mondiale in termini di fatturato”. Non senza una certa emozione, il futuro amministratore delegato del sodalizio italo-americano-francese Carlos Tavares ha accolto il voto pressoché unanime (99,8%) degliPsa alla fusione con Fca, arrivato in mattinata. Gli ha fatto eco qualche ora dopo John Elkann sul fronte Fca, i cuisi sono anch’essi espressi per il si al matrimonio con i francesi con 1.278.573.554 voti positivi (99,15%): “Vogliamo avere un ruolo di primo piano nel prossimo decennio, che ridefinirà la mobilità. La fusione con Groupe Psa è un ulteriore coraggioso passo avanti nel nostro viaggio,rappresenta l’unione di due partner che condividono la stessa ...

