Stellantis | il valzer dei marchi Chi sale e chi scende nel borsino di Carlos Tavares

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 gennaio 2021)ha un’agenda zeppa di questioni da mettere a punto, fra cui il posizionamento commerciale dei vari brand, gli stessi che dovranno integrarsi il più possibile per ottimizzare economie di scala e profitti. La prima domanda a cui il Gruppo dovrà rispondere è se tutti idi FCA e PSA potranno sopravvivere negli anni a venire. Quello più solido è Jeep, che potrebbe diventare la locomotiva di: è fortissima in America, in crescita in Europa e Asia e dotata di una gamma di suv – i veicoli più richiesti in tutto il mondo – di tutte le taglie. Prima del Covid, Jeep si era stabilizzata su volumi di vendita annui attorno al milione e mezzo di unità, con la prospettiva di potersi spingersi oltre i 2 milioni. Oggi produce in USA, Messico, Italia, Brasile, Cina e India: a questi Paesi, dal 2022, si aggiungerà la Polonia, ...