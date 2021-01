Stellantis, fusione tra Fiat e Peugeot: nasce il quarto gruppo mondiale dell’auto (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il via libera della Commissione europea da Bruxelles era arrivato pochi giorni prima di Natale. E oggi, 4 gennaio, l’annuncio ufficiale. È nata Stellantis, la nuova casa automobilistica sorta dalla fusione tra Fiat Chrysler (Fca) e il gruppo Peugeot Citroen (Psa). Un nuovo, gigantesco, conglomerato aziendale destinato a dar vita al quarto gruppo automobilistico del mondo. Una nuova sfida commerciale Dopo una riunione lampo (e a porte chiuse per le restrizioni contro il Covid) degli azionisti, l’assemblea dei soci con voto doppio di Psa ha formalmente approvato il progetto di integrazione con Fca. Una maxi fusione da 44 miliardi di capitalizzazione a fine 2020, secondo le quotazioni attuali del gruppo italiano e di quello francese. Il ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il via libera della Commissione europea da Bruxelles era arrivato pochi giorni prima di Natale. E oggi, 4 gennaio, l’annuncio ufficiale. È nata, la nuova casa automobilistica sorta dallatraChrysler (Fca) e ilCitroen (Psa). Un nuovo, gigantesco, conglomerato aziendale destinato a dar vita alautomobilistico del mondo. Una nuova sfida commerciale Dopo una riunione lampo (e a porte chiuse per le restrizioni contro il Covid) degli azionisti, l’assemblea dei soci con voto doppio di Psa ha formalmente approvato il progetto di integrazione con Fca. Una maxida 44 miliardi di capitalizzazione a fine 2020, secondo le quotazioni attuali delitaliano e di quello francese. Il ...

Advertising

sole24ore : Auto, Stellantis scalda i motori:?al via la fusione tra Fca e Psa - Agenzia_Italia : Nasce Stellantis, gruppo da oltre 180 miliardi di euro - alecavo : RT @quattroruote: Gli azionisti del gruppo #PSA hanno approvato a larghissima maggioranza il progetto di fusione con la #Fiat #Chrysler Aut… - RicCavalier : Anche l'assemblea degli azionisti Fca ha approvato la fusione con Psa, che ha dato parere positivo stamattina. Nasc… - tvbusiness24 : #Stellantis, via libera dell’assemblea #Psa alla fusione con #Fca. Sarà il terzo gruppo al mondo per fatturato, il… -