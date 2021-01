Stati Uniti, domani in Georgia ballottaggio per eleggere due senatori (Di lunedì 4 gennaio 2021) In queste ore negli Stati Uniti lo sguardo è rivolto verso la Georgia, dove domani, martedì 5 gennaio, si terrà il ballottaggio per eleggere i due senatori che rappresenteranno lo Stato al Senato federale. La votazione, già tenutasi lo scorso 3 novembre, si risolse con un nulla di fatto perché nessun candidato raggiunse il 50%, soglia necessaria per ottenere il seggio. Il voto di domani è molto importante perché potrebbe cambiare gli equilibri all’interno del Senato, modificando l’attuabilità dell’agenda politica del presidente eletto Joe Biden. La Camera dei rappresentanti, infatti, è a maggioranza democratica, mentre attualmente al Senato siedono 50 senatori repubblicani e 48 democratici. All’appello mancano solo i due ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 gennaio 2021) In queste ore neglilo sguardo è rivolto verso la, dove, martedì 5 gennaio, si terrà ilperi dueche rappresenteranno lo Stato al Senato federale. La votazione, già tenutasi lo scorso 3 novembre, si risolse con un nulla di fatto perché nessun candidato raggiunse il 50%, soglia necessaria per ottenere il seggio. Il voto diè molto importante perché potrebbe cambiare gli equilibri all’interno del Senato, modificando l’attuabilità dell’agenda politica del presidente eletto Joe Biden. La Camera dei rappresentanti, infatti, è a maggioranza democratica, mentre attualmente al Senato siedono 50repubblicani e 48 democratici. All’appello mancano solo i due ...

Advertising

_arianna : Se l’UK dirà sì all’estradizione di Assange negli Stati Uniti, nessun editore o giornalista al mondo potrà più cons… - valigiablu : Julian Assange non potrà essere estradato negli Stati Uniti per le accuse di di spionaggio e pirateria informatica.… - amnestyitalia : La giustizia britannica ha bloccato l'estradizione negli Stati Uniti del fondatore di WikiLeaks #Assange, ritenendo… - brongosalvatore : RT @6000sardine: Il tribunale britannico ha respinto la richiesta di estradizione di Julian #Assange negli Stati Uniti per accuse di spiona… - CandiagoSilvano : Buone notizie che non vengono diffuse. Julian Assange non potrà essere estradato negli Stati Uniti -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Stati Uniti: la battaglia per salvare "NamUs", il database delle persone scomparse la Repubblica Luca Zaia: «Scuole superiori chiuse fino al 31 gennaio». Friuli si allinea, in Campania rientro graduale dall'11

Covid, il governatore del Veneto Luca Zaia annuncia che «le scuole superiori resteranno chiuse fino al 31 gennaio in Veneto». Rallenta, dunque, ma non si arresta la crescita ...

L'Iran avvia l'arricchimento dell'uranio e sequestra una nave sudcoreana

Mentre arrivava l'annuncio dell'arricchimento dell'uranio, l'Iran ha sequestrato, nelle sue acque territoriali, un'imbarcazione battente bandiera sudcoreana e che era diretta negli Emirati arabi uniti ...

Covid, il governatore del Veneto Luca Zaia annuncia che «le scuole superiori resteranno chiuse fino al 31 gennaio in Veneto». Rallenta, dunque, ma non si arresta la crescita ...Mentre arrivava l'annuncio dell'arricchimento dell'uranio, l'Iran ha sequestrato, nelle sue acque territoriali, un'imbarcazione battente bandiera sudcoreana e che era diretta negli Emirati arabi uniti ...