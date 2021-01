“Stasera…”. Dayane Mello choc, pubblico furioso. Rosalinda la blocca ma ormai la frittata è fatta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Manca davvero poco al nuovo appuntamento con la diretta del ‘Grande Fratello Vip’, dopo la notte di Capodanno che ha tenuto incollati più di 2 milioni di persone su Canale 5. Uno degli argomenti principali sarà il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che sono diventati praticamente una coppia. Non ci sarà però Elisabetta Gregoraci in studio, la quale non avrà modo di commentare gli ultimi sviluppi. Ma è Dayane Mello la protagonista di un bruttissimo episodio. Mentre era intenta a parlare con la ritrovata amica Rosalinda Cannavò, si è lasciata scappare una frase gravissima nei confronti di un ex concorrente della Casa più spiata d’Italia. Ha provato a fermarsi, anche grazie all’occhiataccia dell’attrice siciliana, ma i telespettatori avevano ormai capito cosa volesse dire. Parole molto forti, che potrebbero ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Manca davvero poco al nuovo appuntamento con la diretta del ‘Grande Fratello Vip’, dopo la notte di Capodanno che ha tenuto incollati più di 2 milioni di persone su Canale 5. Uno degli argomenti principali sarà il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che sono diventati praticamente una coppia. Non ci sarà però Elisabetta Gregoraci in studio, la quale non avrà modo di commentare gli ultimi sviluppi. Ma èla protagonista di un bruttissimo episodio. Mentre era intenta a parlare con la ritrovata amicaCannavò, si è lasciata scappare una frase gravissima nei confronti di un ex concorrente della Casa più spiata d’Italia. Ha provato a fermarsi, anche grazie all’occhiataccia dell’attrice siciliana, ma i telespettatori avevanocapito cosa volesse dire. Parole molto forti, che potrebbero ...

Advertising

GrandeFratello : Ancora una volta, Dayane è finita al centro di una serie di discussioni. Stasera ne capiremo di più! ?? Vi aspetti… - _Sherbatsky__ : RT @jkbansan: io comunque mi ritiro in preghiera sperando che non ci sia nessun confronto stasera tra dayane e francesco perché ne ho fin s… - gretaturrisi1 : RT @gretaturrisi1: Raga quando ci scommettiamo che stasera Alfonso difende Samanta Cecilia e dayane io ci metto la mano sul fuoco #sovip #t… - pazzeska4 : stasera un’altra puntata dayane centrica,non venite a dirmi che non è la protagonista ???? - diavoletta4ever : @homersuldivano Stava andando bene dicendo che si sente ancora forzata nei confronti di Dayane. Spero che stasera v… -