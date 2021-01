Star Disney Plus: cosa, quando e come arriva (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Walt Disney Company ha recentemente annunciato che sarà introdotta la sezione Star sulla già esistente piattaforma streaming Disney Plus. Questa ospita già molti contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Saranno aggiunti anche i contenuti Star che possiamo definire come i “contenuti per adulti” della popolare piattaforma per famiglie. Star Disney Plus: come e quando? Questa nuova sezione arriverà sulla piattaforma il 23 febbraio 2021, sarà facilmente individuabile poiché sarà aggiunto un riquadro nella home page tra quelli già esistenti. Se un bambino usa la piattaforma non c’è pericolo che possa iniziare a guardare qualche contenuti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) La WaltCompany ha recentemente annunciato che sarà introdotta la sezionesulla già esistente piattaforma streaming. Questa ospita già molti contenuti, Pixar, Marvel,Wars e National Geographic. Saranno aggiunti anche i contenutiche possiamo definirei “contenuti per adulti” della popolare piattaforma per famiglie.? Questa nuova sezione arriverà sulla piattaforma il 23 febbraio 2021, sarà facilmente individuabile poiché sarà aggiunto un riquadro nella home page tra quelli già esistenti. Se un bambino usa la piattaforma non c’è pericolo che possa iniziare a guardare qualche contenuti ...

lauramgri : prima si lamentavano che c'erano solo contenuti per bambini adesso che aggiungeranno una sezione con altri generi s… - cinefilosit : #Star: #Disney+ annuncia i primi titoli in arrivo sul nuovo canale - RedCapes_it : Disney+ – How I Met Your Mother, Lost, I Griffin e molti altri in arrivo il 23 Febbraio con Star… - marvelitaly : RT @comicus_it: Disney+ ha svelato i primi titoli presenti da febbraio nella sezione Star che ospita contenuti per un pubblico maturo: http… - marvelitaly : RT @DisneyPlusIT: Vi presentiamo Star, un Nuovo Universo di contenuti sta per arrivare su Disney+ ?? Molte + Serie, Molti + Film, Molte + Pr… -