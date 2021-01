Sport oggi lunedì 4 gennaio 2021: il calendario completo degli eventi con orari e dirette tv (Di lunedì 4 gennaio 2021) PALINSESTO, GUIDA TV ED eventi Sport LUNEDI’ 4 gennaio 2021 CALCIO – PREMIER LEAGUE Ore 21:00 Southampton-Liverpool (Diretta Sky Sport Uno) CALCIO – LIGA Ore 21:00 Valencia-Cadice (Diretta Dazn) CALCIO – SERIE B Ore 15:00 Cosenza-Empoli (Diretta Dazn) Ore 15:00 Venezia-Pisa (Diretta Dazn) Ore 16:00 Lecce-Monza (Diretta Dazn) Ore 16:00 Ascoli-Reggina (Diretta Dazn) Ore 18:00 Cremonese-Chievo (Diretta Dazn) Ore 18:00 Entella-Cittadella (Diretta Dazn) Ore 18:00 Frosinone-Spal (Diretta Dazn) Ore 18:00 Reggiana-Pescara (Diretta Dazn) Ore 18:00 Salernitana-Pordenone (Diretta Dazn) Ore 21:00 Brescia-Vicenza (Diretta Dazn) BASKET – NBA Ore 1:00 Orlando-Cleveland Ore 1:00 Philadelphia-Charlotte Ore 1:30 Atlanta-New York Ore 1:30 Miami-Oklahoma Ore 1:30 Toronto-Boston Ore 2:00 Houston-Dallas (Diretta Sky ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) PALINSESTO, GUIDA TV EDLUNEDI’ 4CALCIO – PREMIER LEAGUE Ore 21:00 Southampton-Liverpool (Diretta SkyUno) CALCIO – LIGA Ore 21:00 Valencia-Cadice (Diretta Dazn) CALCIO – SERIE B Ore 15:00 Cosenza-Empoli (Diretta Dazn) Ore 15:00 Venezia-Pisa (Diretta Dazn) Ore 16:00 Lecce-Monza (Diretta Dazn) Ore 16:00 Ascoli-Reggina (Diretta Dazn) Ore 18:00 Cremonese-Chievo (Diretta Dazn) Ore 18:00 Entella-Cittadella (Diretta Dazn) Ore 18:00 Frosinone-Spal (Diretta Dazn) Ore 18:00 Reggiana-Pescara (Diretta Dazn) Ore 18:00 Salernitana-Pordenone (Diretta Dazn) Ore 21:00 Brescia-Vicenza (Diretta Dazn) BASKET – NBA Ore 1:00 Orlando-Cleveland Ore 1:00 Philadelphia-Charlotte Ore 1:30 Atlanta-New York Ore 1:30 Miami-Oklahoma Ore 1:30 Toronto-Boston Ore 2:00 Houston-Dallas (Diretta Sky ...

