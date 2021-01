Spoleto, lo sfogo della figlia della maestra morta di Covid: "Mia madre uccisa dalla superficialità di chi non rispetta le regole" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Patrizia Badiali aveva 65 anni ed ha contratto il virus dopo "aver avuto un contatto diretto con la titolare di un'attività aperta al pubblico che si è presentata al lavoro nonostante i sintomi influenzali" Leggi su repubblica (Di lunedì 4 gennaio 2021) Patrizia Badiali aveva 65 anni ed ha contratto il virus dopo "aver avuto un contatto diretto con la titolare di un'attività aperta al pubblico che si è presentata al lavoro nonostante i sintomi influenzali"

