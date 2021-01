Spezia, il pres. Chisoli e il Covid: “Ogni volta che facciamo i tamponi ho l’ansia. Italiano a rischio? Rispondo così” (Di lunedì 4 gennaio 2021) "Italiano a rischio? No assolutamente, non prendiamo nemmeno in considerazione questa idea".Parola di Stefano Chisoli. Il presidente dello Spezia, intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha analizzato le prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Vincenzo Italiano che, nella giornata di mercoledì, affronteranno il Napoli di Gennaro Gattuso. Un momento tutt'altro che brillante, con la compagine ligure che nelle ultime sei partite ha conquistato appena un punto contro il Bologna. Poi, le sconfitte contro Lazio, Crotone, Inter, Genoa e Verona."La squadra ha giocato sempre bene, e Italiano per noi è un punto di forza. Sapevamo che avremmo avuto questi momenti di difficoltà, però dal punto di vista del gioco sono soddisfatto. Nelle ultime settimane ... Leggi su mediagol (Di lunedì 4 gennaio 2021) "? No assolutamente, non prendiamo nemmeno in considerazione questa idea".Parola di Stefano. Ilidente dello, intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha analizzato letazioni offerte fin qui dagli uomini di Vincenzoche, nella giornata di mercoledì, affronteranno il Napoli di Gennaro Gattuso. Un momento tutt'altro che brillante, con la compagine ligure che nelle ultime sei partite ha conquistato appena un punto contro il Bologna. Poi, le sconfitte contro Lazio, Crotone, Inter, Genoa e Verona."La squadra ha giocato sempre bene, eper noi è un punto di forza. Sapevamo che avremmo avuto questi momenti di difficoltà, però dal punto di vista del gioco sono soddisfatto. Nelle ultime settimane ...

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, a due giorni dalla sfida in trasferta sul campo del Napoli è intervenuto per parlare anche di mercato. "Qualche operazione va ...

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, a due giorni dalla sfida in trasferta sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli ...

