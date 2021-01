Southampton-Liverpool, le formazioni ufficiali (Di lunedì 4 gennaio 2021) La 17a giornata di Premier League si chiude con la sfida tra Southampton e Liverpool. Gli uomini di Klopp devono cercare di consolidare il primo posto, al momento in coabitazione con il Manchester United. Sfida da non sottovalutare, però, in casa del Southampton. Queste le formazioni ufficiali: Southampton: Forster; Walker-Peters, Stephens, Bednarek, Bertrand; Diallo, Ward-Prowse, Armstrong, Djenepo; Ings, Walcott Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Henderson, Fabinho, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Oxlade Chamberlain; Mane, Salah, Firmino Foto: Logo Premier League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 gennaio 2021) La 17a giornata di Premier League si chiude con la sfida tra. Gli uomini di Klopp devono cercare di consolidare il primo posto, al momento in coabitazione con il Manchester United. Sfida da non sottovalutare, però, in casa del. Queste le: Forster; Walker-Peters, Stephens, Bednarek, Bertrand; Diallo, Ward-Prowse, Armstrong, Djenepo; Ings, Walcott: Alisson; Alexander-Arnold, Henderson, Fabinho, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Oxlade Chamberlain; Mane, Salah, Firmino Foto: Logo Premier League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

