Somministrate 118.554 dosi. Nel Lazio il numero più elevato di vaccinati contro il Covid, oltre 22mila. Male la Lombardia, dove sono poco più di 3mila (Di lunedì 4 gennaio 2021) sono 118.554 – 71.104 donne e 47.450 uomini – le persone vaccinate contro il Coronavirus in Italia fino ad oggi, secondo l’ultimo aggiornamento (consultabile qui) reso noto dal Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus. Il Lazio, con 22.314 somministrazioni, è la regione con il più alto numero di vaccinazioni in assoluto e la più alta percentuale di vaccinati (48,7%) sul numero di dosi consegnate (45.805). Nelle ultime posizioni della classifica c’è, invece, la Lombardia che, a fronte di 80.595 dosi ricevute (il numero più alto tra le regioni) ha vaccinato solo 3.126 persone, pari al 3,9%. Meno solo la Calabria (3,5%), la Sardegna (3,0%), il Molise (1,7%). L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 gennaio 2021)118.554 – 71.104 donne e 47.450 uomini – le persone vaccinateil Coronavirus in Italia fino ad oggi, secondo l’ultimo aggiornamento (consultabile qui) reso noto dal Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus. Il, con 22.314 somministrazioni, è la regione con il più altodi vaccinazioni in assoluto e la più alta percentuale di(48,7%) suldiconsegnate (45.805). Nelle ultime posizioni della classifica c’è, invece, lache, a fronte di 80.595ricevute (ilpiù alto tra le regioni) ha vaccinato solo 3.126 persone, pari al 3,9%. Meno solo la Calabria (3,5%), la Sardegna (3,0%), il Molise (1,7%). L'articolo LA NOTIZIA.

Advertising

Mega_Fauna : RT @fcolarieti: Somministrate 118.554 dosi. Nel Lazio il numero più elevato di vaccinati contro il Covid, oltre 22mila. Male la Lombardia,… - fcolarieti : Somministrate 118.554 dosi. Nel Lazio il numero più elevato di vaccinati contro il Covid, oltre 22mila. Male la Lom… - fbranda94 : @lucianoghelfi ??#COVID19 - Confronto dosi vaccino somministrate con aggiornamento intorno alla stessa ora: 1 genna… - GiovannaDiTroia : RT @lucarallo: Sul sito @Aifa_ufficiale è possibile consultare i dati sulle vaccinazioni in Italia. Ad oggi sono state distribuite 469.950… - stati_generali : RT @marcoz984: In questa immagine vedete 59.277 persone vaccinate. Non 118.554, che è il numero di dosi somministrate, cioè di punture. Per… -