Solo oggi Vodafone conferma il furto di dati (non bancari) dei clienti Ho. Mobile (Di lunedì 4 gennaio 2021) Era il 28 dicembre e le notizie arrivavano sommariamente senza una conferma dalla fonte diretta: i dati dei clienti Ho. Mobile sono stati sottratti nel corso di un attacco hacker nei confronti dell’operatore low cost di casa Vodafone. Ora, a una settimana esatta dall’accaduto, arrivano le prime ammissioni attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Si parla di una denuncia da presentata agli inquirenti e di segnalazione all’Autorità garante della Privacy. Per il momento, però, fanno sapere che i dati sottratti non riguardano il traffico e le coordinate bancarie (o metodi di pagamento). LEGGI ANCHE > Cosa fare aspettando un chiarimento sulla violazione dei dati Ho Mobile «Dalle ulteriori verifiche effettuate, che sono ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Era il 28 dicembre e le notizie arrivavano sommariamente senza unadalla fonte diretta: ideiHo.sono stati sottratti nel corso di un attacco hacker nei confronti dell’operatore low cost di casa. Ora, a una settimana esatta dall’accaduto, arrivano le prime ammissioni attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Si parla di una denuncia da presentata agli inquirenti e di segnalazione all’Autorità garante della Privacy. Per il momento, però, fanno sapere che isottratti non riguardano il traffico e le coordinatee (o metodi di pagamento). LEGGI ANCHE > Cosa fare aspettando un chiarimento sulla violazione deiHo«Dalle ulteriori verifiche effettuate, che sono ...

ZZiliani : Nel 2019 (Atalanta-Juve) un mani lontano dal gol poteva portare all’annullamento con chiamata VAR: questo di Cuadra… - gennaromigliore : Sei anni fa ci ha lasciato #PinoDaniele. Un dolore immenso, lenito solo dalla sua musica che non ha mai smesso di a… - borghi_claudio : Allora... giusto per cominciare a ragionarci sopra. Avete visto il 'rumore' fatto oggi sui social dall'intervento d… - _mmerli : RT @vitosemeraro7: @Nich_Ferrante La Gb lo fece all inizio della seconda guerra mondiale, se non avessero sostituito il buon Chamberlain… - W0MVN : SOLO PER OGGI???????? -