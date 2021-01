Situazione Covid nel mondo: superati gli 85 milioni di casi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Secondo gli ultimi dati della Johns University i casi di Covid nel mondo superano quota 85 milioni. Il primato lo detiene l’America con 20 milioni di casi e 350mila morti tanto che le pompe funebri di Los Angeles non hanno più bare per le vittime. Covid: area più colpita Los Angeles La zona più colpita è quella di Los Angeles, gli ospedali sono saturi, una Situazione allarmante. Un’impresa di pompe funebri ha addirittura affittato un camion-frigo di 15 metri per conservare le salme in attesa di una nuova sistemazione. Il responsabile che gestisce la Continental Funeral Homes Magda Maldonado ha detto “siamo in crisi e la Situazione è disperata“, ma un altro problema riguarda la carenza di pini per le bare, sta scarseggiando anche ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Secondo gli ultimi dati della Johns University idinelsuperano quota 85. Il primato lo detiene l’America con 20die 350mila morti tanto che le pompe funebri di Los Angeles non hanno più bare per le vittime.: area più colpita Los Angeles La zona più colpita è quella di Los Angeles, gli ospedali sono saturi, unaallarmante. Un’impresa di pompe funebri ha addirittura affittato un camion-frigo di 15 metri per conservare le salme in attesa di una nuova sistemazione. Il responsabile che gestisce la Continental Funeral Homes Magda Maldonado ha detto “siamo in crisi e laè disperata“, ma un altro problema riguarda la carenza di pini per le bare, sta scarseggiando anche ...

