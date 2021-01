Sicilia: Zone franche montane, 25esimo giorno di presidio allo svincolo Irosa (Di lunedì 4 gennaio 2021) Palermo, 4 gen. (Adnkronos) – Sono passati 25 giorni da quando è partito il presidio a Irosa, allo svincolo per Catania e Palermo, del comitato promotore per la legge che istituirebbe le Zone franche montane di Sicilia e i 132 sindaci dei Comuni coinvolti. Alla base della protesta la richiesta del via libera alla legge che permetterebbe di defiscalizzare tutte le attività imprenditoriali presenti nelle Zone montane. Attualmente i 132 comuni sono in attesa che il ddl passi al vaglio del Parlamento dopo che è stato approvato all’unanimità all’Assemblea regionale Siciliana a dicembre 2019. Oggi al presidio sono presenti esponenti politici di Valledolmo e Zafferana Etnea. “L’istituzione ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Palermo, 4 gen. (Adnkronos) – Sono passati 25 giorni da quando è partito ilper Catania e Palermo, del comitato promotore per la legge che istituirebbe ledie i 132 sindaci dei Comuni coinvolti. Alla base della protesta la richiesta del via libera alla legge che permetterebbe di defiscalizzare tutte le attività imprenditoriali presenti nelle. Attualmente i 132 comuni sono in attesa che il ddl passi al vaglio del Parlamento dopo che è stato approvato all’unanimità all’Assemblea regionalena a dicembre 2019. Oggi alsono presenti esponenti politici di Valledolmo e Zafferana Etnea. “L’istituzione ...

TV7Benevento : Sicilia: Zone franche montane, 25esimo giorno di presidio allo svincolo Irosa... - steATgroove : @Robi9915 si vero, al netto di alcune che sono peculiari per ogni regione e per zone diverse all'interno della stes… - Eco1stArt : RT @Saelvig: ?? Bisogna fronteggiare l'#emergenzaclimatica oggi per evitare di trascorrere un 2021 d'inferno. Insieme al #Coronavirus, sarà… - eAnkitPandey : RT @Saelvig: ?? Bisogna fronteggiare l'#emergenzaclimatica oggi per evitare di trascorrere un 2021 d'inferno. Insieme al #Coronavirus, sarà… - Saelvig : ?? Bisogna fronteggiare l'#emergenzaclimatica oggi per evitare di trascorrere un 2021 d'inferno. Insieme al… -