Sicilia, pronti a riapertura scuole il 7 o l’8 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) In Sicilia la scuola si prepara per la riapertura il 7 o l'8 gennaio (le date stabilite nel calendario regionale a inizio anno), con le superiori eventualmente al 50% fino al 18 gennaio, quando, se la curva epidemiologica lo permetterà, la percentuale salirà al 75%. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) Inla scuola si prepara per lail 7 o l'8(le date stabilite nel calendario regionale a inizio anno), con le superiori eventualmente al 50% fino al 18, quando, se la curva epidemiologica lo permetterà, la percentuale salirà al 75%. L'articolo .

