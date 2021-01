Serie tv Netflix giugno 2020: calendario uscite e trame principali (Di lunedì 4 gennaio 2021) Serie tv Netflix 2020: anche per questo mese il catalogo della nota piattaforma di streaming si arricchisce di tantissimi nuovi show tv e film. Ecco il calendario delle principali uscite Serie tv Netflix: il calendario delle uscite a giugno 2020 Dal primo giugno saranno disponibili su Netflix le prime due stagioni di Al passo con i Kardashian, il reality con al centro le vicende della nota famiglia americana legata al mondo dello showbiz. Il 2 giugno invece è il giorno d’uscita della quarta stagione del teen drama Tredici: i tormentati studenti del liceo americano Liberty High sono arrivati all’ultimo anno. Per il giorno ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 4 gennaio 2021)tv: anche per questo mese il catalogo della nota piattaforma di streaming si arricchisce di tantissimi nuovi show tv e film. Ecco ildelletv: ildelleDal primosaranno disponibili sule prime due stagioni di Al passo con i Kardashian, il reality con al centro le vicende della nota famiglia americana legata al mondo dello showbiz. Il 2invece è il giorno d’uscita della quarta stagione del teen drama Tredici: i tormentati studenti del liceo americano Liberty High sono arrivati all’ultimo anno. Per il giorno ...

