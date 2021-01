Serie B: in trasferta sorride l’Empoli, solo un pari tra Venezia e Pisa. Risultati e classifica dopo i match delle 15.00 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Primi verdetti per questo diciassettesimo turno di Serie BVittoria esterna per l'Empoli di Dionisi che batte il Cosenza per 2-0 guadagnando così tre punti importanti, utili a consolidare il primo posto in classifica, in attesa del match delle 18,00 che vedrà la Salernitana difendere il primato contro il Pordenone. Nell'altro match delle 15.00 termina con il risultato di 1-1 la sfida tra Venezia e Pisa.Di seguito Risultati, marcatori e classifica aggiornata.Cosenza-Empoli: 0-2 (45+1' Olivieri M. rig., 88' Mancuso);Venezia-Pisa: 1-1 (39' Marconi M. P, 83' Svoboda M. V).MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="105" Leggi su mediagol (Di lunedì 4 gennaio 2021) Primi verdetti per questo diciassettesimo turno diBVittoria esterna per l'Empoli di Dionisi che batte il Cosenza per 2-0 guadagnando così tre punti importanti, utili a consolidare il primo posto in, in attesa del18,00 che vedrà la Salernitana difendere il primato contro il Pordenone. Nell'altro15.00 termina con il risultato di 1-1 la sfida tra.Di seguito, marcatori eaggiornata.Cosenza-Empoli: 0-2 (45+1' Olivieri M. rig., 88' Mancuso);: 1-1 (39' Marconi M. P, 83' Svoboda M. V).MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="105"

Advertising

Mediagol : #SerieB: in trasferta sorride l'#Empoli, solo un pari tra Venezia e Pisa. Risultati e classifica dopo i match delle… - napolista : Chabot ed Estevez salteranno il Napoli, una giornata a Tonali Sono otto i giocatori squalificati dal giudice sporti… - VoceGiallorossa : ?????? L'arbitro - Seconda volta per la @OfficialASRoma con Piccinini, la prima fu una vittoria in trasferta. Pairetto… - News24Italy : #Serie B: il Cittadella sfida in trasferta l'Entella reduce da due vittorie consecutive - guarant33d : @gippu1 Quella matta serie di vittorie a San Siro con media di 5 gol fatti e un Baggio mattatore, peccato che in tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie trasferta Serie B: il Cittadella sfida in trasferta l'Entella reduce da due vittorie consecutive PadovaOggi Calcio a 5: torna la serie A, Acqua&Sapone in diretta su Rete8 Sport

Domani, 5 gennaio, l'Acqua&Sapone Unigross ospiterà al Palarigopiano di Pescara il Sandro Abate Avellino. Diretta su Rete8 Sport a partire dalle 19:55.

Consigli fantacalcio, 16° giornata Serie A 2020/2021: ecco chi schierare

I giocatori da schierare al fantacalcio per la 16° giornata di Serie A: Reina in porta, Letizia in difesa, a centrocampo Zielinski, in attacco Caputo ...

Domani, 5 gennaio, l'Acqua&Sapone Unigross ospiterà al Palarigopiano di Pescara il Sandro Abate Avellino. Diretta su Rete8 Sport a partire dalle 19:55.I giocatori da schierare al fantacalcio per la 16° giornata di Serie A: Reina in porta, Letizia in difesa, a centrocampo Zielinski, in attacco Caputo ...