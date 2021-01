Serie B, il Brescia crolla contro il Vicenza (Di martedì 5 gennaio 2021) Un brutto Brescia crolla in casa contro i Lanerossi Vicenza. La gara ha avuto un solo padrone sin dall’inizio, il Vicenza di Di Carlo ha avuto la forza e la qualità di annientare tutte le strategie di Dionigi. Nel primo tempo Da Riva e Cappelletti ne fanno due, nella ripresa ancora Da Riva sigilla il risultato sul 3-0 finale. Come è andata la gara? Primo tempo Il monday night della Serie B inizia in maniera cauta, Vicenza e Brescia si studiano in maniera attenta, senza affondare più di tanto. Al 6? ci prova Gori dal limite dell’area, i Lanerossi spingono ma con un giropalla abbastanza lento preda dei giocatori del Brescia. Al 16? le Rondinelle si affacciano per la prima volta dalle parti di Grandi, con un tentativo veleitario ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 gennaio 2021) Un bruttoin casai Lanerossi. La gara ha avuto un solo padrone sin dall’inizio, ildi Di Carlo ha avuto la forza e la qualità di annientare tutte le strategie di Dionigi. Nel primo tempo Da Riva e Cappelletti ne fanno due, nella ripresa ancora Da Riva sigilla il risultato sul 3-0 finale. Come è andata la gara? Primo tempo Il monday night dellaB inizia in maniera cauta,si studiano in maniera attenta, senza affondare più di tanto. Al 6? ci prova Gori dal limite dell’area, i Lanerossi spingono ma con un giropalla abbastanza lento preda dei giocatori del. Al 16? le Rondinelle si affacciano per la prima volta dalle parti di Grandi, con un tentativo veleitario ...

