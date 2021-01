Serie B: Cremonese-Chievo 0-2, traballa la panchina di Bisoli (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cremona, 4 gennaio 2021 - Si fa sempre più delicata la posizione della Cremonese , sconfitta con un gol per tempo da un Chievo estremamente concreto. Il match con i gialloblù degli ex Mogos, Ranzetti ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cremona, 4 gennaio 2021 - Si fa sempre più delicata la posizione della, sconfitta con un gol per tempo da unestremamente concreto. Il match con i gialloblù degli ex Mogos, Ranzetti ...

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie B, Cremonese-Chievo 0-2: prestazioni sufficienti di Palmiero e Ga… - TuttoAscoli : Serie B - Vincono Ascoli, Pescara ed Entella. Ko Cosenza e Cremonese: i risultati - FootballtipsNG : Serie B, Cremonese vs Chievo, RESULT: 0 - 2 - Ghanabettips : Serie B, Cremonese vs Chievo, RESULT: 0 - 2 - jackpotKE : Serie B, Cremonese vs Chievo, RESULT: 0 - 2 -