Serie B, cade la Salernitana. Quattro successi esterni, in casa vince solo l’Entella (Di lunedì 4 gennaio 2021) La 17a giornata di Serie B ha visto un crollo del fattore interno. Nelle gare delle 18.00, solo la Virtus Entella ha mantenuto il fattore casa, vincendo 1-0 sul Cittadella. Poi Quattro vittorie esterne. cade la Salernitana all’Arechi, sconfitta dal Pordenone per 2-0 con le reti di Barison e Diaw. I campani, ridotti in 9, restano comunque secondi a 31 punti a -3 dalla capolista Empoli. Sconfitta anche per il Frosinone in casa con la SPAL. I ciociari, avanti al 25? con Kastanos, si fanno ribaltare da Esposito e Paloschi all’87’. Perde anche la Reggiana per 1-0 in casa con il Pescara. Per gli abruzzesi decisivo un gol all’86’ di Scognamiglio. Pescara vittorioso in 9 uomini. Infine, blitz anche del Chievo in casa della ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 gennaio 2021) La 17a giornata diB ha visto un crollo del fattore interno. Nelle gare delle 18.00,la Virtus Entella ha mantenuto il fattorendo 1-0 sul Cittadella. Poivittorie esterne.laall’Arechi, sconfitta dal Pordenone per 2-0 con le reti di Barison e Diaw. I campani, ridotti in 9, restano comunque secondi a 31 punti a -3 dalla capolista Empoli. Sconfitta anche per il Frosinone incon la SPAL. I ciociari, avanti al 25? con Kastanos, si fanno ribaltare da Esposito e Paloschi all’87’. Perde anche la Reggiana per 1-0 incon il Pescara. Per gli abruzzesi decisivo un gol all’86’ di Scognamiglio. Pescara vittorioso in 9 uomini. Infine, blitz anche del Chievo indella ...

Le 5 partite delle 18 di Serie B hanno regalato risultati importanti dal punto di vista della classifica del torneo cadetto.

Con sette giocatori assenti per Covid, i granata nulla possono contro i padroni di casa che stanno attraversando un ottimo periodo ...

