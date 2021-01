Serie A, otto gli squalificati e il milanista Tonali salta la Juventus (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Milan perde Tonali in vista del match con la Juventus di mercoledì sera. Il calciatore rossonero è stato squalificato per un turno dopo essere stato espulso ieri dall'arbitro Pasqua a Benevento. Sono otto i giocatori di Serie A squalificati dal giudice sportivo, tutti per una giornata. Tre sono stati espulsi nell’ultimo turno: Chabot (Spezia), Lykogiannis (Cagliari) e appunto Tonali (Milan). Cinque quelli che, già diffidati, hanno ricevuto il cartellino giallo che ha fatto scattare lo stop: Dominguez (Bologna), Ekdal (Sampdoria), Estevez (Spezia), Leiva (Lazio) e Romero (Atalanta).caption id="attachment 1028151" align="alignnone" width="729" Tonali (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Milan perdein vista del match con ladi mercoledì sera. Il calciatore rossonero è stato squalificato per un turno dopo essere stato espulso ieri dall'arbitro Pasqua a Benevento. Sonoi giocatori didal giudice sportivo, tutti per una giornata. Tre sono stati espulsi nell’ultimo turno: Chabot (Spezia), Lykogiannis (Cagliari) e appunto(Milan). Cinque quelli che, già diffidati, hanno ricevuto il cartellino giallo che ha fatto scattare lo stop: Dominguez (Bologna), Ekdal (Sampdoria), Estevez (Spezia), Leiva (Lazio) e Romero (Atalanta).caption id="attachment 1028151" align="alignnone" width="729"(Getty Images)/caption ITA Sport Press.

Ufficiali le decisioni del Giudice Sportivo riguardanti la giornata di Serie A conclusasi ieri sera: gli squalificati.

