Serie A, la Roma blinda il terzo posto. La Lazio fatica ancora e pareggia a Genova (Di lunedì 4 gennaio 2021) Bagnata e felice, così la Roma si è ritrovata ieri all'Olimpico, abbracciata in mezzo al campo dopo l'1-0 di misura contro una Sampdoria spigolosa. La squadra di Fonseca blinda il terzo posto, inizia l'anno con tre punti importanti e soprattutto dà la sensazione di aver imparato dagli errori del passato. Dodici mesi fa la squadra di Fonseca sciupò un ottimo girone d'andata con un gennaio da incubo. Il 2021 è iniziato con un altro piglio, con una nuova consapevolezza. Ma sempre nel nome di Edin Dzeko, infaticabile trascinatore e leader carismatico, tanto che a fine partita ha lanciato un chiaro segnale alla società, chiedendo rinforzi a gennaio per puntare ancora più in alto. Il bosniaco ha trovato la rete alla duecentesima presenza da titolare in giallorosso. A propiziare il gol ...

