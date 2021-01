Serie A, ecco il bando per i diritti TV del triennio 2021-2024: 1,15 miliardi l’obiettivo. Spunta il canale della Lega (Di lunedì 4 gennaio 2021) Presentato il bando per i diritti TV della Serie A per il triennio 2021/2024 E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione dei diritti TV della Serie A per il triennio 2021/2024. Oltre a Sky e a DAZN – vincitori del bando per il triennio in corso – da non escludere l’entrata in gioco di Amazon, che ha già acquisito i diritti per la Champions League. Da questo bando la Lega punta a incassare 1,15 miliardi di euro oltre alla creazione di un canale proprio su cui trasmettere le partite. “Saranno tre le fasi di vendita ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Presentato ilper iTVA per ilE’ stato pubblicato ilper l’assegnazione deiTVA per il. Oltre a Sky e a DAZN – vincitori delper ilin corso – da non escludere l’entrata in gioco di Amazon, che ha già acquisito iper la Champions League. Da questolapunta a incassare 1,15di euro oltre alla creazione di unproprio su cui trasmettere le partite. “Saranno tre le fasi di vendita ...

Advertising

stanzaselvaggia : “Avevo proposto un’altra storia a Netflix, ma non l’hanno presa. Così ho pensato a SanPa”. Ecco come è nata la docu… - stefanoche10 : Austini invoca serietà. Ecco appunto facciamo le persone serie e piantiamola di andare a ficcare il naso in casa d’… - 3cinematographe : A febbraio 2021 è in arrivo su #DisneyPlus il nuovo servizio Star. Ecco quali serie TV verranno aggiunte, sono tutt… - TirrenoLivorno : ?? SOTTO CANETSRO: IL FUTURO. La Fip ha inviato al Coni la nuova lista dei campionati di interesse nazionali. Ci son… - cmdotcom : Diritti tv, ecco il bando della #SerieA: c'è anche il Canale di Lega. Obiettivo 1,15 miliardi di euro a stagione fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ecco The Mandalorian la serie tv più piratata del 2020: ecco la classifica Corriere dello Sport.it Ecco l’aggiornamento “Trailer Park” di Arizona Sunshine

Muoviti senza restrizioni mentre affronti orde di zombi in una serie di enormi ambienti del sud-ovest americano, tra cui insidiosi canyon e profonde miniere oscure. Gestisci le armi con movimenti ...

Servant – Stagione 2: il trailer della serie di M. Night Shyamalan

Apple TV+ ha pubblicato il primo trailer ufficiale della seconda stagione della serie thriller Servant, del regista M. Night Shyamalan.

Muoviti senza restrizioni mentre affronti orde di zombi in una serie di enormi ambienti del sud-ovest americano, tra cui insidiosi canyon e profonde miniere oscure. Gestisci le armi con movimenti ...Apple TV+ ha pubblicato il primo trailer ufficiale della seconda stagione della serie thriller Servant, del regista M. Night Shyamalan.