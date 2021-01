Serie A | a Irrati il big match Milan-Juventus

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 16ª giornata di andata del Campionato diA 2020/21 in programma mercoledì 6 gennaio.ATALANTA – PARMA h. 15.00SACCHITOLFO – BERTIIV: GIACOMELLIVAR: GUIDAAVAR: GALETTOBOLOGNA – UDINESE h. 15.00AYROLDILO CICERO – DI GIOIAIV: FOURNEAUVAR: MAZZOLENIAVAR: BINDONICAGLIARI – BENEVENTO h. 12.30ABBATTISTARANGHETTI – MIELEIV: LA PENNAVAR: CALVARESEAVAR: DI IORIOCROTONE – ROMA h. 15.00PICCININIPERETTI – VONOIV: PEZZUTOVAR: PAIRETTOAVAR: DE MEOLAZIO – FIORENTINA h. 15.00ABISSOLIBERTI – FIOREIV: MANGANIELLOVAR: MARESCAAVAR: CARBONEh. 20.45COSTANZO – LONGOIV: DOVERIVAR: ORSATOAVAR: MONDINNAPOLI – SPEZIA h. 18.00MARIANIBRESMES – MARGANIIV: GHERSINIVAR: BANTIAVAR: ...

Serie Irrati

Sarà Massimiliano Irrati ad arbitrare Milan-Juventus, big match della 16esima giornata di Serie A in programma mercoledì sera a San Siro Il fischietto fiorentino è stato designato insieme agli assiste ...È Massimiliano Irrati di Firenze l'arbitro desisgnato per Milan-Juventus, big match della 16esima giornata del campionato di Serie A in programma il 6 gennaio alle 20.45.