«Senza scuola andranno avanti solo i ragazzi con alle spalle risorse familiari economiche e di relazioni» (Di lunedì 4 gennaio 2021) Su La Verità un’intervista allo storico della pedagogia Adolfo Scotto di Luzio. Il tema è la scuola. L’asSenza di scuola in preSenza, dice, penalizzerà le nuove generazioni e il Paese intero. La marginalità della scuola è un problema antico, spiega, che il Covid ha reso solo più evidente. «La scuola non è più nelle competenze dello Stato centrale. Il ministro può consigliare una linea ma poi spetta alle Regioni decidere». E i dirigenti scolastici sono messi in mezzo tra ministeri e governatori. Sulla Azzolina: «Il ministro è una figura debole perché l’ordinamento lo ha svuotato delle prerogative istituzionali. Il cuore dalla crisi del sistema scolastico è l’autonomia. Questo vulnus è emerso con maggior evidenza nell’emergenza Covid. Ogni Regione decide ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 gennaio 2021) Su La Verità un’intervista allo storico della pedagogia Adolfo Scotto di Luzio. Il tema è la. L’asdiin pre, dice, penalizzerà le nuove generazioni e il Paese intero. La marginalità dellaè un problema antico, spiega, che il Covid ha resopiù evidente. «Lanon è più nelle competenze dello Stato centrale. Il ministro può consigliare una linea ma poi spettaRegioni decidere». E i dirigenti scolastici sono messi in mezzo tra ministeri e governatori. Sulla Azzolina: «Il ministro è una figura debole perché l’ordinamento lo ha svuotato delle prerogative istituzionali. Il cuore dalla crisi del sistema scolastico è l’autonomia. Questo vulnus è emerso con maggior evidenza nell’emergenza Covid. Ogni Regione decide ...

In vista della possibile riapertura scaglionata della didattica in presenza, in Costiera Amalfitana, è previsto domani e mercoledì un nuovo screening dedicato alla popolazione scolastica alunni e doce ...

Scuola: al via le iscrizioni on line

Le iscrizioni online riguardano le alunne e gli alunni e le studentesse e gli studenti delle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado e i Centri di formazione professional ...

