Sei cambiata durante il lockdown? Lo abbiamo fatto tutti: ecco come

Il lockdown e l'isolamento a cui ci ha costretto la pandemia di Coronavirus avrà pesanti conseguenze psicologiche: ecco quelle che sono già state osservate dagli specialisti. L'uomo è un animale sociale e ha bisogno di mantenere un costante contatto con i suoi simili per tenere alto il suo benessere psicologico. Questo meccanismo si può osservare in particolar modo nei bambini, che compiono L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Sei cambiata durante il lockdown? Lo abbiamo fatto tutti: ecco come

Le conseguenze psicologiche del lockdown stanno cominciando ad emergere in maniera sempre più evidente: come sta la tua salute mentale?

I clienti ho.Mobile ora devono cambiare sim? Catastrofe Ho

Come mai i dati online dei clienti Ho Mobile sono così interessanti per gli hacker? HO MOBILE HACKERATA. 40 cent di euro: ecco il prezzo minimo dei vostri dati personali nel Dark Web. Catastrofe Ho Mo ...

