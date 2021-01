Se la cremina del tisamisù risulta troppo liquida o pastosa | provate così

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Può capitare che ladel tiramisù siao densa. Ci sono alcuni errori da non fare se volete ottenere un dessert perfetto, da fare invidia! La regola principale è sbattere i tuorli e lo zucchero fino a quando non diventano spumosi e bianchi, per poi unire il mascarpone. Spesso, però, ilto non è come lo avevate immaginato. La crema al mascarpone è la soluzione adatta per chi è in cerca di una ricetta molto energetica. Al suo interno, c’è una quantità di colesterolo molto elevata ma, in compenso, non contiene glutine e fibre alimentari. E le vitamine? Sono presenti, anche se non a livelli entusiasmanti, quelle del gruppo B, ma anche vitamina D e A. Discrete sono le concentrazioni di fosforo e ferro. Ma non perdiamo altro tempo e scopriamo insieme come fare! Curiose? ...