Scuole Umbria, Lega compatta verso il rinvio del rientro a Gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Scuole Umbria – Tensione in Regione Umbria per il provvedimento di rientro degli alunni nelle classi. La Lega ha una posizione compatta sul rinvio del rientro in classe degli studenti a dopo il 31 Gennaio, una posizione già ufficializzata da Veneto e Friuli Venezia Giulia. L'assessore alla Sanità Coletto è ritornato a casa dal ricovero per Covid-19 solo poche ore fa e sposa completamente la linea del resto della Giunta Regionale. Nel frattempo la presidente Tesei ha firmato una lettera critica inviata al Governo Nazionale proprio sul tema delle Scuole e su quello dei vaccini. Le critiche riguardano il mancato coordinamento nazionale sul tema Scuole e il mancato invio del personale per la ...

