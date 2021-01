Scuole superiori chiuse fino al 31 gennaio: l’ordinanza di Luca Zaia (Di lunedì 4 gennaio 2021) LEGGI ANCHE: Bollettino coronavirus 4 gennaio, i primi dati: l’aggiornamento alle 17 La Regione Veneto prosegue con la chiusura delle Scuole superiori fino al 31 gennaio. Il presidente della Regione,… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021) LEGGI ANCHE: Bollettino coronavirus 4, i primi dati: l’aggiornamento alle 17 La Regione Veneto prosegue con la chiusura delleal 31. Il presidente della Regione,… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Advertising

Corriere : Ritorno in classe il 7 gennaio, Conte tira dritto ma le regioni preparano il rinvio - Corriere : Ritorno in classe il 7 gennaio, Conte tira dritto ma le regioni preparano il rinvio - Agenzia_Ansa : #Scuola | I Governatori: per la riapertura delle scuole superiori aspettare il monitoraggio dell'8 gennaio #ANSA - mattia_e_basta : RT @TgrVeneto: In Veneto prosegue la chiusura delle scuole superiori fino al 31 gennaio. Lo ha annunciato il presidente regionale @zaiapres… - GiovannaLollo : RT @TgrVeneto: In Veneto prosegue la chiusura delle scuole superiori fino al 31 gennaio. Lo ha annunciato il presidente regionale @zaiapres… -