Scuole: in Toscana ripartono il 7 gennaio anche le superiori, lo ha deciso Giani (Di lunedì 4 gennaio 2021) Magari sarà solo per qualche giorno, ma il segnale che gli studenti possono tornare a stare insieme è importantissimo. Noi dobbiamo essere coraggiosi e dobbiamo riportare i ragazzi a scuola, afferma Giani

Ultime Notizie dalla rete : Scuole Toscana Riapertura scuole il 7 gennaio: Toscana, presenze al 75% e steward ai bus, il piano LA NAZIONE INAUGURATE A TORRITA LE SCUOLE SECONDARIE INTITOLATE A MARGHERITA HACK

A tre giorni dal suono della campanella, taglio del nastro per le scuole secondarie di primo grado di Torrita di Siena, site in Via Marche; trattasi di 9 aule che ospiteranno 200 studenti. L’edificio ...

Confermato: in Toscana le superiori riaprono il 7 Gennaio

FIRENZE: Confermata la data di giovedì prossimo per il ritorno in classe di almeno il 50% degli studenti delle scuole superiori, come previsto dal governo ...

