Scuole chiuse fino al 31 gennaio, firmata l’ordinanza (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gennaio 2021 - Il 7 gennaio, almeno i più piccoli, tornano a scuola. E questa è l'unica certezza: confermata la ripresa delle lezioni per elementari e medie, mentre per la riapertura delle superiori - a soli tre giorni dal D-day - la situazione è parecchio confusa: si attendono i dati del monitoraggio dell'8 gennaio dalla Cabina di regia, che decreteranno anche il nuovo colore delle regioni. In teoria era prevista una ripresa quasi normale dal 7 per tutti, con lezioni in presenza al 50% alle superiori, ma qualcosa non ha funzionato, nella pianificazione del rientro in sicurezza. Le Regioni vanno in ordine sparso. Per dire: in Veneto Zaia annuncia che le superiori rientreranno in presenza il 31 gennaio, stessa linea di Fedriga in Friuli Venezia Giulia, mentre la Valle d'Aosta potenzia il servizio di ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 42021 - Il 7, almeno i più piccoli, tornano a scuola. E questa è l'unica certezza: confermata la ripresa delle lezioni per elementari e medie, mentre per la riapertura delle superiori - a soli tre giorni dal D-day - la situazione è parecchio confusa: si attendono i dati del monitoraggio dell'8dalla Cabina di regia, che decreteranno anche il nuovo colore delle regioni. In teoria era prevista una ripresa quasi normale dal 7 per tutti, con lezioni in presenza al 50% alle superiori, ma qualcosa non ha funzionato, nella pianificazione del rientro in sicurezza. Le Regioni vanno in ordine sparso. Per dire: in Veneto Zaia annuncia che le superiori rientreranno in presenza il 31, stessa linea di Fedriga in Friuli Venezia Giulia, mentre la Valle d'Aosta potenzia il servizio di ...

CarloCalenda : Parliamo delle scuole aperte/chiuse senza parlare di come aprirle, e quindi finiamo per chiuderle. Parliamo di obbl… - silvia_sb_ : #crisidigoverno in piena pandemia, con €200mld che ballano, scuole chiuse/forse no & vaccini che boh. Inaccettabile se finisce con un Conte3 - capuanogio : [OFF TOPIC] Il presidente del #Veneto #Zaia ha firmato un'ordinanza che tiene chiuse le scuole superiori almeno fin… - NicolaNava : In Veneto le scuole superiori saranno chiuse fino al 31 gennaio - notiziae : #Veneto, #scuole superiori chiuse fino al 31 gennaio: solo didattica a distanza. Anche il #Friuli-Venezia Giulia ve… -