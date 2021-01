Scuola, riapertura il 7 gennaio? Contrario il 90% del personale (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA – Per gli insegnanti e il personale Ata mancano le condizioni per una riapertura delle scuole in sicurezza il 7 gennaio. È questo l’esito di un sondaggio realizzato da ‘Orizzonte scuola’. Alla rilevazione ha partecipato un totale di 15.433 utenti, e per il 91,42% (14.109 utenti) allo stato attuale non esistono le condizioni di sicurezza per tornare a frequentare in presenza. In netta minoranza i favorevoli al ritorno a scuola: 1.207 utenti, ovvero il 7,82%. Sono invece 117 gli utenti che ancora non hanno sviluppato un’opinione sul tema rientro in classe. Leggi su dire (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA – Per gli insegnanti e il personale Ata mancano le condizioni per una riapertura delle scuole in sicurezza il 7 gennaio. È questo l’esito di un sondaggio realizzato da ‘Orizzonte scuola’. Alla rilevazione ha partecipato un totale di 15.433 utenti, e per il 91,42% (14.109 utenti) allo stato attuale non esistono le condizioni di sicurezza per tornare a frequentare in presenza. In netta minoranza i favorevoli al ritorno a scuola: 1.207 utenti, ovvero il 7,82%. Sono invece 117 gli utenti che ancora non hanno sviluppato un’opinione sul tema rientro in classe.

Scuola, il Friuli Venezia Giulia verso lo slittamento della riapertura dopo il 31 gennaio: curva contagi su

Il Friuli Venezia Giulia va verso il rinvio della riapertura delle scuole a causa di un andamento negativo della curva dei contagi da Covid. Lo afferma l'assessore ...

Lega Giovani Varese contro le superiori aperte dal 7 gennaio. «A rischio la salute»

VARESE – «Come pensano di riaprire le scuole superiori se in questi mesi non hanno fatto nulla per permettere un ritorno tra i banchi in sicurezza?». Questa la dura accusa della Lega Giovani di Varese ...

