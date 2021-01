Scuola, professori e Ata dicono no al rientro il 7 gennaio: “Non ci sono le condizioni” (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’esecutivo insiste, ma Regioni e sindacati rimangono scettici sul rientro a Scuola il 7 gennaio. Da un recente sondaggio, inoltre, la popolazione scolastica è assolutamente contraria: il 90%, tra professori… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’esecutivo insiste, ma Regioni e sindacati rimangono scettici sulil 7. Da un recente sondaggio, inoltre, la popolazione scolastica è assolutamente contraria: il 90%, tra… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Advertising

Libero_Citt : @borghi_claudio Non capisco perché professori e studenti dovrebbero impennare per andare a scuola. - stograncazzoo : La scuola non è iniziata e già i professori fanno il cazzo che vogliono. La mia prof di italiano e storia ha sposta… - nickyuDE : Il brutto di aver avuto un percorso scolastico travagliato è che, tuttora, nonostante il diploma ce l'ho da 1 anno… - live_messina : Rientro a Scuola: il 90% dei professori e Ata è contrario al ritorno del 7 gennaio - Giulia33086829 : @skaiblakes @awskairipa Poi non so in classe tua , ma da me i professori l'ultima settimana, erano incazzati, giust… -