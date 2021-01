Scuola, M5S: “La riapertura è possibile e doverosa. Ulteriori ritardi non sono più ammissibili. Le Regioni si assumano le proprie responsabilità” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Continuare a tergiversare sulla data di riapertura degli istituti scolastici, procrastinando il rientro dei nostri studenti, come stanno facendo molti presidenti di regione, dopo accordi ben precisi sui tracciamenti e sul TPL assunti a dicembre non è più accettabile. Lo scorso 23 dicembre sono stati presi degli accordi tra il governo e le Regioni, messi nero su bianco, che devono essere rispettati”. E’ quanto affermano in una nota gli esponenti del MoVimento 5 Stelle in commissione Istruzione al Senato. “A maggior ragione – aggiungono dal M5S – per il fatto che i dati dell’Istituto Superiore di Sanità ci dicono che frequentare gli ambienti scolastici non rappresenta un amplificatore dei contagi, e che se si seguono regole rigorose come da mesi la comunità scolastica sta facendo, la riapertura non solo è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Continuare a tergiversare sulla data didegli istituti scolastici, procrastinando il rientro dei nostri studenti, come stanno facendo molti presidenti di regione, dopo accordi ben precisi sui tracciamenti e sul TPL assunti a dicembre non è più accettabile. Lo scorso 23 dicembrestati presi degli accordi tra il governo e le, messi nero su bianco, che devono essere rispettati”. E’ quanto affermano in una nota gli esponenti del MoVimento 5 Stelle in commissione Istruzione al Senato. “A maggior ragione – aggiungono dal M5S – per il fatto che i dati dell’Istituto Superiore di Sanità ci dicono che frequentare gli ambienti scolastici non rappresenta un amplificatore dei contagi, e che se si seguono regole rigorose come da mesi la comunità scolastica sta facendo, lanon solo è ...

